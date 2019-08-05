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المفقودين.. أسرة أحمد لم تفقد الأمل في البحث عنه

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:29 م
جريدة الدستور
مرام سعيد
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إيمانا منا بالدور الإيجابي للإعلام والصحافة، قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين.

تغيب أحمد رمضان أحمد محمد يوم 25 أغسطس 2012 من منطقة مدينه نصر بمحافظة القاهرة

أحمد كان عمره وقتها 16 سنة، وكان يعمل في محل سباكة، وفي يوم تغيبه كان يعمل في المحل، وفجأة النور قطع، فقرروا قفل المحل ويمشوا ومن وقتها لم يعد إلى البيت حتى الآن.

مازالت أسرة أحمد تبحث عنه، فحالها يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، لذا برجاء ممن لديه معلومه الإتصال بأسرته على رقم 01111948257

وكل من لديه شكوي أو حالة إنسانية أو مفقود يمكنه التواصل على واتس٠١٠٠٤٣٣٣٦٣٧
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