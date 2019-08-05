تين هاج: فان دي بيك سيلعب مباراتي باوك في دوري أبطال أوروبا

أكد المدير الفني لنادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، اريك تين هاج، أن لاعبه دوني فان دي بيك سيلعب مباراتي الذهاب والعودة للدور الثالث من التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي سيلتقي فيها الفريق مع باوك سالونيكا اليوناني.

وجاءت تصريحات تين هاج للرد على الشائعات التي ثارت خلال اليومين الماضيين حول احتمال انتقال فان دي بيك لريال مدريد هذا الصيف.

وقال تين هاج خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "إنه هنا وسيلعب"، في إشارة إلى اللاعب الهولندي الشاب.

وانضم فان دي بيك، الذي تكهنت وسائل الإعلام العالمية المختلفة باقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد، لقائمة أياكس أمستردام التي أعلن عنها اليوم لخوض مباراة الذهاب للدور الثالث من التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019 2020، والمقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب باوك.