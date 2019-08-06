نجيب ساويرس يتبرع بمليون جنيه لصالح معهد الأورام

أعلن الإعلامي عمرو أديب، تبرع رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، بمبلغ مليون جنيه لصالح معهد الأورام، وذلك في إطار حملة التبرعات التي أطلقها.



وأضاف في برنامجه "الحكاية"، الذي يعرض على فضائية "MBC مصر"، مساء الاثنين، أن هناك رجل أعمال آخر تبرع بمبلغ نصف مليون جنيه لصالح معهد الأورام، رافضًا ذكر اسمه.



وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.



وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.