الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

نجيب ساويرس يتبرع بمليون جنيه لصالح معهد الأورام

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:27 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
طباعة
أعلن الإعلامي عمرو أديب، تبرع رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، بمبلغ مليون جنيه لصالح معهد الأورام، وذلك في إطار حملة التبرعات التي أطلقها.

وأضاف في برنامجه "الحكاية"، الذي يعرض على فضائية "MBC مصر"، مساء الاثنين، أن هناك رجل أعمال آخر تبرع بمبلغ نصف مليون جنيه لصالح معهد الأورام، رافضًا ذكر اسمه.

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الباز يكشف: كيف تعاملت الدولة باحترافية مع حادث التفجير الإرهابي بمحيط معهد الأورام

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تجديد حبس متهمة بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل أحدث خرائط الحقول البترولية فى مصر بالبحر المتوسط

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل جديدة حول مقتل بائع بسبب أعمال السحر بالمعادى

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

الباز يكشف خطيئة الإعلام في تغطية حادث التفجير بمحيط "معهد الأورام"

بالفيديو.. أحد ضحايا تفجير الأورام: خرجت من الانفجار بمعجزة

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

"عار 57357".. المستشفى رفضت استقبال الأطفال بعد إخلاء معهد الأورام

ستوديو

بعد رفض استقبال طفل من معهد الأورام... هل يكذب شريف أبو النجا لينقذ نفسه؟

عميد معهد الأورام يزف بشرى سارة للمرضى ويعلن موعد افتتاحه (فيديو)

خيانة تعرضت لها صباح من حبيبها أفقدتها الثقة في الرجال.. تعرف على التفاصيل

مسجون برازيلي يتنكر في زي امرأة للهروب من السجن.. شاهد

رياضة

كريستال بالاس يضم جاري كاهيل لموسمين

مدرب برشلونة مستاء من رحلة فريقه إلى أمريكا

تين هاج: فان دي بيك سيلعب مباراتي باوك في دوري أبطال أوروبا

طارق يحيى يؤكد جاهزية الزمالك لمواجهة بطل الصومال

الرئيس نيوز

بعد تفجير "الأورام".. السيسي: ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب

ساويرس ورجل أعمال "مجهول" تبرعا بـ1.5 مليون لمعهد الأورام

محمد بن زايد يتبرع بـ50 مليون جنيه لصالح معهد الأورام

استشهاد 17 بينهم أطفال من "ميت حبيب" في حادث "معهد الأورام"

منوعات

دراسة: استخدام السماعات قد يسبب فقدان السمع

طفل يبلغ عن والده لاجتيازه الإشارة الحمراء

اكتشاف سر مصاص الدماء الغامض

أفضل 10 فنادق عالمية لعام 2019

كشكول

حصول 4 روضات أطفال ومدرسة ابتدائي على "الجودة والاعتماد" بمطروح

ننشر شروط الالتحاق بالدراسات العليا لكلية القرأن الكريم

المنوفية الأزهرية تستعد لامتحانات الدور الثانى للثانوية

"المعلمين" تدين حادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام

إسلام سياسي

"الإخوان يفجرون معهد الأورام".. الأكثر تداولا في مصر على تويتر

كتابان جديدان يوثقان جرائم داعش بحق الإيزيديين

أمريكا تحذر تركيا من أي عملية عسكرية في سوريا

الداخلية: سيارة مفخخة تسببت في تفجير معهد الأورام


زيت وسكر

وزارة الصحة السعودية تكرم البعثة الطبية المصرية للحج

أعراض الإصابة بعدوى العين

تطورات أزمة زيادة راوتب عمال القمامة بالإسكندرية

الإستيلاء على نصف مليون جنيه من أموال الدعم

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض ورش الفنون التشكيلية للأطفال بدار الأوبرا.. اليوم

صدور رواية "حين يقص الحب أجنحة الجميلات" عن دار "تشكيل"

مناقشة رواية "خفافيش" بسينما الحضارة.. اليوم

ثقافة أسيوط تناقش"أسباب انتشار التوحد بين الأطفال"

صفحتنا ع الفيس بوك