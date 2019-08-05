مسؤولون ألمان: برلين لا تصدق تهديدات جونسون بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال مسؤولون ألمان، إن بلادهم لا تصدق أن رئيس وزراء بريطانيا الجديد "بوريس جونسون" سينفذ تهديداته بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ينظم العلاقات بين الجانبين، وهو ما يضعف الموقف التفاوضي لرئيس الوزراء الجديد مع الاتحاد الأوروبي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤولين الذين رفضوا الكشف عن هويتهم قولهم إنهم يعتقدون أن البرلمان البريطاني سيمنع أي محاولة لتنفيذ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق، مشيرة إلى أن مسؤولين أيرلنديين يتبنون نفس الرأي.



كان "جونسون" قد تعهد بتنفيذ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر المقبل سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. وقال

إنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد، مع الاتحاد الأوروبي لكنه حدد موعدا نهائيا للخروج في كل الأحوال داعيا إلى التعامل مع هذا الموقف بجدية، مشيرا إلى زيادة الإنفاق المخصص لإعداد بريطانيا لاحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.



في المقابل، فإن مصداقية تهديدات رئيس الوزراء تتلاشى في ظل المعارضة التي يواجهها في البرلمان، حيث انخفضت الأغلبية التي يتمتع بها في مجلس العموم البريطاني إلى صوت واحد مقارنة بحجم المعارضة وذلك في أعقاب انتخابه زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء قبل أقل من أسبوعين، مع وجود معارضة واضحة في البرلمان لفكرة الخروج بدون اتفاق.



يأتي ذلك فيما قال "جيرمي كوربين" زعيم حزب العمال المعارض إنه سيدعو إلى "التصويت بالثقة" على حكومة جونسون "في وقت مناسب ومبكر جدا" بعد عودة البرلمان إلى الانعقاد في سبتمبر المقبل.