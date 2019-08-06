فى خدمتك.. 10 خدمات من التضامن الاجتماعى للمكفوفين

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الخدمات للمكفوفين، تتمثل في الأتي:



1- توفير الخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل.

2- توفير خدمات المكتبات السمعية.

3- التدريب على مهن مناسبة للإعاقة، وللأبناء الذين لم يتموا تعليمهم بالمراحل الدراسية المختلفة مثل (الخير زان- السجاد -الخزف.. إلخ)

4- تنمية المهارات الإدراكية والحركية واللغوية ورعاية الذات للمكفوفين.

5- التدريب على استخدام الكومبيوتر الناطق.

6- توفير الخدمات الطبية والصحية الدورية المتاحة لهم من خلال التحاقهم بالمؤسسات الاجتماعية.

7- توفير خدمات الإقامة للأبناء الملتحقين بالمدارس.

8- تقديم البرامج الترفيهية والرياضية.

9- تقديم برامج إرشادية وتدريبية للمكفوفين وأسرهم.

10- صرف منحة شهرية للطلبة المكفوفين الملتحقين بالجامعات المصرية لعدد 1114 طالب، وطالبة لعدد 16 جامعة وهي: (القاهرة- حلوان-عين شمس- طنطا- الإسكندرية- الزقازيق- أسيوط - كفر الشيخ- المنصورة- المنيا- بني سويف- قناة السويس- جنوب الوادي- الفيوم- بنها- سوهاج) بتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه.