فى خدمتك.. 10 خدمات من التضامن الاجتماعى للمكفوفين
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:22 ص
مرام سعيدطباعة
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الخدمات للمكفوفين، تتمثل في الأتي:
1- توفير الخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل.
2- توفير خدمات المكتبات السمعية.
3- التدريب على مهن مناسبة للإعاقة، وللأبناء الذين لم يتموا تعليمهم بالمراحل الدراسية المختلفة مثل (الخير زان- السجاد -الخزف.. إلخ)
4- تنمية المهارات الإدراكية والحركية واللغوية ورعاية الذات للمكفوفين.
5- التدريب على استخدام الكومبيوتر الناطق.
6- توفير الخدمات الطبية والصحية الدورية المتاحة لهم من خلال التحاقهم بالمؤسسات الاجتماعية.
7- توفير خدمات الإقامة للأبناء الملتحقين بالمدارس.
8- تقديم البرامج الترفيهية والرياضية.
9- تقديم برامج إرشادية وتدريبية للمكفوفين وأسرهم.
10- صرف منحة شهرية للطلبة المكفوفين الملتحقين بالجامعات المصرية لعدد 1114 طالب، وطالبة لعدد 16 جامعة وهي: (القاهرة- حلوان-عين شمس- طنطا- الإسكندرية- الزقازيق- أسيوط - كفر الشيخ- المنصورة- المنيا- بني سويف- قناة السويس- جنوب الوادي- الفيوم- بنها- سوهاج) بتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه.
1- توفير الخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل.
2- توفير خدمات المكتبات السمعية.
3- التدريب على مهن مناسبة للإعاقة، وللأبناء الذين لم يتموا تعليمهم بالمراحل الدراسية المختلفة مثل (الخير زان- السجاد -الخزف.. إلخ)
4- تنمية المهارات الإدراكية والحركية واللغوية ورعاية الذات للمكفوفين.
5- التدريب على استخدام الكومبيوتر الناطق.
6- توفير الخدمات الطبية والصحية الدورية المتاحة لهم من خلال التحاقهم بالمؤسسات الاجتماعية.
7- توفير خدمات الإقامة للأبناء الملتحقين بالمدارس.
8- تقديم البرامج الترفيهية والرياضية.
9- تقديم برامج إرشادية وتدريبية للمكفوفين وأسرهم.
10- صرف منحة شهرية للطلبة المكفوفين الملتحقين بالجامعات المصرية لعدد 1114 طالب، وطالبة لعدد 16 جامعة وهي: (القاهرة- حلوان-عين شمس- طنطا- الإسكندرية- الزقازيق- أسيوط - كفر الشيخ- المنصورة- المنيا- بني سويف- قناة السويس- جنوب الوادي- الفيوم- بنها- سوهاج) بتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه.