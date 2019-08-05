منذ 6 سنوات..ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، في السوق الأمريكية ارتفاعًا كبيرًا لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 6 سنوات، مع تزايد جاذبية الملاذات الاستثمارية الآمنة في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وقد تزايدت مخاوف أسواق المال في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض رسوم إضافية تصل إلى 10% على سلع صينية قيمتها 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، وهو ما ردت عليه الصين اليوم بوقف استيراد السلع الزراعية الأمريكية.



أدى ذلك إلى تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث انخفض مؤشر الدولار اليوم إلى 97.42نقطة خلال التعاملات بعد أن كان قد تراجع في بداية التعاملات إلى 97.50 نقطة، ليفقد 0.6% من قيمته مقارنة بمستواه يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي.



وارتفع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم بمقدار 19 دولار أي بنسبة 1.3% إلى 1476.50 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مايو 2013.



وارتفع سعر الفضة بمقدار 0.123 دولار إلى 16.393 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0.0275 دولار إلى 2.5440 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.

