محمد فايق: الأعمال الإرهابية تزيد الشعب المصري اصطفافًا خلف قيادته

أعرب محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن إدانته واستنكاره للعمل الإرهابي الخسيس الذي وقع مساء أمس في محيط شارع القصر العيني أمام معهد الأورام وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الضحايا.



وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الاثنين، إدانته القوية والقاطعة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبوه وحيثما أرتكب وأيا كانت أغراضه، حيث أنه يشكل أفدح الجرائم التي تنتهك حقًا أساسيًا من أسمى حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، وتستهدف سلامة المجتمعات وتقويض الأمن والاستقرار.



وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة موجهة ضد الشعب المصري كله ونحن على ثقة أن هذه الأعمال تزيد المصريين اصطفافا خلف قيادتهم لمواجهة الإرهاب ودحره من جذوره.



وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.