الخارجية الأمريكية: نتابع الأحداث في كشمير عن كثب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إنها تتابع الأحداث في كشمير عن كثب بعدما قالت الهند إنها تلغي الوضع الخاص للمنطقة وعبرت عن قلقها إزاء تقارير عن اعتقالات.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أوتاجوس في بيان: "نشعر بالقلق إزاء تقارير عن اعتقالات ونحث على احترام الحقوق الفردية ومناقشة الأشخاص في المجتمعات المتضررة... ندعو كل الأطراف للحفاظ على السلام والاستقرار على طول خط المراقبة".