طارق يحيى يؤكد جاهزية الزمالك لمواجهة بطل الصومال

أكد طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جاهزية الفريق لمواجهة فريق دياكا داها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا والمقررة يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أن اللاعبين خاضوا حتى الآن 8 وحدات تدريبية، ووصلوا لمرحله جيدة من الناحية الفنية والبدنية والجميع في قمة التركيز والاستعداد للمباراة المقبلة.



وأوضح طارق يحيى أن الفريق الأبيض سيخوض لقاء وديا غدا مع فريق الشركة المتحدة للإسكان للوقوف علي استعداد اللاعبين بعد الفترة السابقة من التدريبات.. مبينا أنه سيقوم خلال اللقاء بتجربة جميع اللاعبين.



وأشاد المدير الفني للزمالك باللاعب إمام عاشور للفريق، مؤكدا انه يعد صفقة ممتازه وإضافة قوية مشيرا إلى أنه موهوب ويتمتع بإمكانات فنية عالية وصغير السن.



وقال يحيى إن عاشور أدى اليوم تدريبات قوية مع الفريق وظهر بشكل ممتاز وتفاعل سريعا مع زملائه"، متمنيا له التوفيق ومشددا على ثقته الكبيرة في إمكاناته التي ستفيد الفريق.