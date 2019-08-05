الجيش الليبي ينفذ 5 ضربات جوية على متشددين بـ"مرزق"

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، عن تنفيذ القوات الجويّة 5 ضربات جوية على تمركزات المرتزقة التشاديين التي تعتدي على أهالي مدينة مرزق جنوب ليبيا.



وأضاف المركز في بيان أورده عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك مساء اليوم، أن الجيش نجح في تنفيذ إصابات دقيقة ومباشرة وذلك في تمام الساعة الثامنة هذا المساء.



وكان غرفة عمليات الكرامة، أعلنت مساء أمس الأحد، استهداف سلاح الجو العصابات التشادية المدعومة من تنظيم الاخوان الإرهابي المعتدية على مدينة مرزق.



وبحسب الصحف المحلية، فأن مجموعات مسلحة من المعارضة التشادية تابعة للإرهابي حسن موسى اقتحمت بلدة مرزق صباح الأحد وحاصرت بعض الأحياء، وقصفتها بالهاون والمدفعية المحمولة على السيارات.



ونقلت الصحف عن شاهد عيان ببلدية مرزق قوله، إن مقاومة شرسة أبداها أهالي البلدة مع رجال الأمن، مضيفُا أن بعض سرايا القوات المسلحة وصلت للمنطقة ودخلت في اشتباكات قوية مع المهاجمين أدت إلى انسحابهم خارج البلدة.







