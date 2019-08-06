فى خدمتك.. تعرف على خدمات التضامن لذوى الإعاقة من مكاتب التأهيل

تقدم وزارة التضامن عدد من المعلومات والخدمات الهامة من خلال موقعها على الانترنت، منها خدمات لذوى الإعاقة من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعى:





والمكاتب موزعة على كافة أنحاء الجمهورية وهى تستقبل طالبي التأهيل في جميع الأعمار من مختلف الفئات وإجراء الدراسات والفحوص الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية والتعليمية لهم وذلك بواسطة أعضاء فريق التأهيل الذي يضمهم المكتب بالاستعانة بالموارد المتاحة في المجتمع كالمستشفيات والمدارس والورش والمصانع لتوفير الخدمات المختلفة لهؤلاء المعاقين ومن أهم الخدمات التي تقوم بتقديمها مكاتب التأهيل.





توفير الأجهزة التعويضية المناسبة للإعاقة سواء كانت أطراف علوية أو سفلية أو كراسى متحركة أو عكاكيز.





التدريب على مهن مناسبة وذلك بإلحاق الأشخاص ذوى الإعاقة بمراكز التأهيل الشاملة أو مراكز تدريب قريبة من أماكن سكنهم.





توفير الدراجات البخارية المجهزة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى الذي تصل نسبة مساهمته إلى 3000 جنيه، وذلك من خلال لجنة للبت والدراسة في مدى أحقية الأشخاص المعاقين في الحصول على الأجهزة التعويضية المختلفة والدراجات البخارية المجهزة وتحديد قيمة المساهمة في تكلفتها واعتماد المبالغ المطلوبة وجهة الصرف.





منح الأشخاص ذوى الإعاقة شهادات تأهيل على مهن مناسبة لإعاقتهم وقدراتهم المتبقية لتمكينهم من العمل ضمن نسبة الـ 5 %.





منح الأشخاص ذوى الإعاقة بطاقات إثبات شخصية معاق لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي تقدم لذوى الإعاقة.





توجيه ذوى الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على المعاشات الضمانية والمساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة والمنح الدراسية.





توجيه الشباب ذوى الإعاقة نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة ومشروعات الأسر المنتجة ومشروعات المرأة التي تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل.



