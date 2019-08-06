الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

لايف ستايل

فى خدمتك.. تعرف على خدمات التضامن لذوى الإعاقة من مكاتب التأهيل

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:52 ص
وزارة التضامن الاجتماعي-
وزارة التضامن الاجتماعي- أرشيفية
مرام سعيد
طباعة
تقدم وزارة التضامن عدد من المعلومات والخدمات الهامة من خلال موقعها على الانترنت، منها خدمات لذوى الإعاقة من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعى:

والمكاتب موزعة على كافة أنحاء الجمهورية وهى تستقبل طالبي التأهيل في جميع الأعمار من مختلف الفئات وإجراء الدراسات والفحوص الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية والتعليمية لهم وذلك بواسطة أعضاء فريق التأهيل الذي يضمهم المكتب بالاستعانة بالموارد المتاحة في المجتمع كالمستشفيات والمدارس والورش والمصانع لتوفير الخدمات المختلفة لهؤلاء المعاقين ومن أهم الخدمات التي تقوم بتقديمها مكاتب التأهيل.

توفير الأجهزة التعويضية المناسبة للإعاقة سواء كانت أطراف علوية أو سفلية أو كراسى متحركة أو عكاكيز.

التدريب على مهن مناسبة وذلك بإلحاق الأشخاص ذوى الإعاقة بمراكز التأهيل الشاملة أو مراكز تدريب قريبة من أماكن سكنهم.

توفير الدراجات البخارية المجهزة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى الذي تصل نسبة مساهمته إلى 3000 جنيه، وذلك من خلال لجنة للبت والدراسة في مدى أحقية الأشخاص المعاقين في الحصول على الأجهزة التعويضية المختلفة والدراجات البخارية المجهزة وتحديد قيمة المساهمة في تكلفتها واعتماد المبالغ المطلوبة وجهة الصرف.

منح الأشخاص ذوى الإعاقة شهادات تأهيل على مهن مناسبة لإعاقتهم وقدراتهم المتبقية لتمكينهم من العمل ضمن نسبة الـ 5 %.

منح الأشخاص ذوى الإعاقة بطاقات إثبات شخصية معاق لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي تقدم لذوى الإعاقة.

توجيه ذوى الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على المعاشات الضمانية والمساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة والمنح الدراسية.

توجيه الشباب ذوى الإعاقة نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة ومشروعات الأسر المنتجة ومشروعات المرأة التي تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل.

تقديم الخدمات الوقائية لذوى الإعاقة وأسرهم عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات والقيام بالدراسات فيما يتعلق بأسباب الإعاقة وأهمية الاكتشاف والتدخل المبكر والأساليب الصحيحة في تعامل الأسرة مع ذوى الإعاقة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

ما لا تعرفه عن "فنجان القهوة" صباحًا

منذ يوم

تفاصيل جديدة حول مقتل بائع بسبب أعمال السحر بالمعادى

منذ يوم

البترول: انفجار معهد الأورام بعيد عن شبكة الغاز بالمنطقة

منذ حوالي 19 ساعة

التفاصيل الكامل لمنشور "هيئة البترول" بضوابط العلاوة للشركات

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات

الباز يكشف خطيئة الإعلام في تغطية حادث التفجير بمحيط "معهد الأورام"

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

بالفيديو.. أحد ضحايا تفجير الأورام: خرجت من الانفجار بمعجزة

ستوديو

بعد رفض استقبال طفل من معهد الأورام... هل يكذب شريف أبو النجا لينقذ نفسه؟

عميد معهد الأورام يزف بشرى سارة للمرضى ويعلن موعد افتتاحه (فيديو)

خيانة تعرضت لها صباح من حبيبها أفقدتها الثقة في الرجال.. تعرف على التفاصيل

مسجون برازيلي يتنكر في زي امرأة للهروب من السجن.. شاهد

رياضة

إيفرتون مستعد للقتال من أجل راكيتيتش

ديربى كاونتى يقدم عرضا استثنائيا لـ"رونى"

زيدان يطالب بسرعة حسم الصفقات المتبقية

بايرن ميونيخ يراقب موقف جاريث بيل

الرئيس نيوز

بعد تفجير "الأورام".. السيسي: ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب

ساويرس ورجل أعمال "مجهول" تبرعا بـ1.5 مليون لمعهد الأورام

محمد بن زايد يتبرع بـ50 مليون جنيه لصالح معهد الأورام

استشهاد 17 بينهم أطفال من "ميت حبيب" في حادث "معهد الأورام"

منوعات

دراسة: استخدام السماعات قد يسبب فقدان السمع

طفل يبلغ عن والده لاجتيازه الإشارة الحمراء

اكتشاف سر مصاص الدماء الغامض

أفضل 10 فنادق عالمية لعام 2019

كشكول

اليوم الثالث.. استمرار إنعقاد لجنة مسابقة «الوظائف الإشرافية» بتعليم بورسعيد

حصول 4 روضات أطفال ومدرسة ابتدائي على "الجودة والاعتماد" بمطروح

ننشر شروط الالتحاق بالدراسات العليا لكلية القرأن الكريم

المنوفية الأزهرية تستعد لامتحانات الدور الثانى للثانوية

إسلام سياسي

"الإخوان يفجرون معهد الأورام".. الأكثر تداولا في مصر على تويتر

كتابان جديدان يوثقان جرائم داعش بحق الإيزيديين

أمريكا تحذر تركيا من أي عملية عسكرية في سوريا

الداخلية: سيارة مفخخة تسببت في تفجير معهد الأورام


زيت وسكر

وزارة الصحة السعودية تكرم البعثة الطبية المصرية للحج

أعراض الإصابة بعدوى العين

تطورات أزمة زيادة راوتب عمال القمامة بالإسكندرية

الإستيلاء على نصف مليون جنيه من أموال الدعم

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

اليوم.. مناقشة "انتقام شفاف" بمعرض الإسكندرية للكتاب

صدور "مملكة الليل" عن دار النسيم

اليوم.. ورشة عمل فى الكتابة المسرحية بمكتبة الإسكندرية

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية "وكأنه.. هو" بحزب التجمع

صفحتنا ع الفيس بوك