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عالم

ترامب: تدخل الصين لخفض قيمة عملتها انتهاك كبير

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:41 م
ترامب
ترامب
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وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التراجع الأخير في سعر صرف اليوان الصيني بأنه "تلاعب بالعملة" وألمح إلى أنه يريد أن يتدخل مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي )الأمريكي لمواجهة الإجراء الصيني.

وكتب ترامب، على صفحته على موقع تويتر: "الصين خفضت سعر عملتها إلى أدني مستوى تاريخي... وهذا يسمى تلاعب بالعملة هل يسمع الاحتياطي الاتحادي؟ هذا انتهاك كبير سيضعف الصين كثيرا بمرور الوقت!".
يأتي تعليق ترامب بعدما ردت الصين على تهديده بفرض رسوم على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار،بخفض عملتها إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقد، ومطالبة الشركات المملوكة للدولة بتعليق واردات المنتجات الزراعية الأمريكية.
واعتبرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن تغريدة ترامب توحي بأنه عازم على حث البنك المركزي على تخفيف السياسة النقدية لمواجهة هذا الإجراء وليس إعطاء توجيهات لوزارة الخزانة للتدخل لإضعاف الدولار.
وكان الاحتياطي الاتحادي قد خفض الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ظل ضبابية الوضع الاقتصادي العالمي وحالة الغموض التي تسببت فيها حرب ترامب التجارية. وألمح مجلس الاحتياطي إلى إمكانية إعلان المزيد من الخفض إذا تتطلب الأمر.
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