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عالم

النفط يهبط 3% مع تضرر آفاق الطلب من مخاوف الحرب التجارية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم بفعل المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين الأسبوع الماضي بفرض مزيد من الرسوم، مما قد يكبح الطلب على الخام من أكبر مشترين له في العالم.
وانخفض خام برنت 2.08 دولار أو 3.36 بالمئة ليبلغ عند التسوية 59.81 دولار للبرميل.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا أو 1.74 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 54.69 دولار للبرميل، إذ تلقت بعض الدعم من انخفاض المخزونات بنقطة تسليم الخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما.
وقال متعاملون نقلا عن بيانات من شركة جينسكيب لمعلومات السوق إن المخزونات في كاشينج انخفضت نحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس.
وهوى الخامان القياسيان أكثر من سبعة بالمئة يوم الخميس الماضي إلى أدنى مستوياتهما في نحو سبعة أسابيع بعد إعلان ترامب، قبل أن يستردا بعض عافيتهما ليسجل برنت انخفاضا بنسبة 2.5 بالمئة على مدى الأسبوع ويتراجع الخام الأمريكي واحدا بالمئة.
وأضرت مخاوف الحرب التجارية بالأسواق العالمية مجددا اليوم الاثنين، بينما دعمت صعود الأصول الآمنة مثل الين الياباني والسندات الحكومية الرئيسية والذهب.
وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوما بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر، وأشار إلى أنه قد يزيد الرسوم الجمركية أكثر إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينغ بوتيرة أسرع صوب التوصل لاتفاق تجاري.
واليوم، تركت الصين اليوان يتراجع إلى مستوى أضعف من سبعة دولارات للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات.
ومن شأن انخفاض اليوان أن يزيد تكلفة واردات الصين النفطية المقومة بالدولار. وبكين أكبر مستورد في العالم للنفط.
كما تعرضت الأسعار لضغوط اليوم بسبب مؤشرات على ارتفاع الصادرات النفطية الأمريكية. وأظهرت بيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة يوم الجمعة ارتفاع صادرات البلاد النفطية بمقدار 260 ألف برميل يوميا في يونيو إلى مستوى قياسي شهري عند 3.16 مليون برميل يوميا.
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