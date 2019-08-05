حمد الله يسجل تحت أنظار رينار في تعادل النصر والوحدة

افتتح المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله التسجيل للنصر بطل السعودية قبل أن يتعادل ضيفه الوحدة الإماراتي 1-1 تحت أنظار مدربه السابق إيرفي رينار، الذي انتقل لقيادة السعودية، في ذهاب دور 16 بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم.

وغادر حمد الله، هداف الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، معسكر منتخب بلاده بشكل مفاجئ قبل انطلاق كأس الأمم الافريقية في مصر في يونيو الماضي عندما كان رينار يقود المغرب وسط تقارير حول خلافه مع بعض من زملائه وواجه المدرب الفرنسي آنذاك اتهامات بعدم السيطرة على لاعبيه.

ووضع حمد الله النصر في المقدمة في استاد الملك فهد بضربة رأس رائعة بعد تمريرة سلطان الغانم العرضية في الدقيقة 17.

وسيطر النصر على ملعبه وأهدر عدة فرص قبل أن ينجح البرازيلي ليوناردو دا سيلفا في اختراق الدفاع ومراوغة الحارس الاسترالي براد جونز ليتعادل للوحدة بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني.

وكاد الوحدة أن يخطف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع حين سدد سيباستيان تيجالي في القائم لكن تبقى فرصته كبيرة في التفوق في لقاء الإياب في الإمارات الأسبوع المقبل.