افتتاح أول مقهى بتقنية الذكاء الاصطناعى فى دبي

تشهد دبي في أغسطس الجاري، افتتاح أول مقهى في العالم يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، ويعتمد المقهى، الذي يحمل اسم "روبو كافيه"، على 3 روبوتات تقدم الخدمات للعملاء على أنغام الموسيقى وعروض الليزر.



ويقع "روبو كافيه" في دبي فيستيفال سيتي، ويتيح لزبائنه طلب المشروبات والطعام عبر جهاز لوحي "تابلت" مثبت على الطاولة، ويتلقى الروبوت طلبات العملاء، ومن ثم يعدها ويرسلها عبر مسارات آلية إلى طاولة الزبون.



ومن المتوقع أن يصبح الكافيه مقصدا سياحيا يستقطب الزوار باعتباره تجربة فريدة في المنطقة، وإضافة نوعية لقطاع الضيافة في مدينة دبي، وسيكون مقصدًا ومعلمًا سياحيًا يستقطب زوار الإمارات.



وقال مسؤولون عن المشروع إن "روبو كافيه" المملوك لشركة إماراتية دخل مرحلة اللمسات النهائية تمهيدا لافتتاحه في دبي فستيفال سيتي.