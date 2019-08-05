الحكومة البريطانية مصيرة على مغادرة الاتحاد الأوروبي

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، من مقرها في دواننج ستريت أن المملكة ستغادر الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل "مهما كانت الظروف".



وقال وزير الصحة، مات هانكوك، إن أعضاء حزب المحافظين الرافضين لذلك الموقف لن يكون بوسعهم الحيلولة دون تحققه، بحسب صحيفة (الإيفننج ستاندرد) اللندنية.



وفي ظل إصرار حكومة بوريس جونسون على موقفها إزاء الاتحاد الأوروبي، يواصل الجنيه الاسترليني رحلة هبوطه.



إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أن الأسكتلنديين باتوا يرغبون في الانفصال عن المملكة المتحدة بنسبة 52% مقابل 48% ترغب في البقاء.