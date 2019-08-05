قريبًا.. روني يعود للدوري الإنجليزي

ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن "واين روني" المهاجم السابق للمنتخب الإنجليزي، قد يكون في طريقه للعودة إلى إنجلترا.



ووفقا لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن "روني"، 33 عاما، لاعب دي سي يونايتد الأمريكي، قد يرحل إلى ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، مشيرة إلى أن روني قد يصبح لاعبا ومدربا في ديربي كاونتي.



وتعاقد ديربي كاونتي مؤخرا مع الهولندي فيليب كوكو في منصب المدير الفني للفريق خلف لفرانك لامبارد الذي رحل لتدريب فريقه السابق تشيلسي.