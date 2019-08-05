كأس روجرز للتنس.. ياسترمسكا تطيح بكونتا مبكرًا

احتاجت الأوكرانية الشابة "ديانا ياسترمسكا" أقل من 80 دقيقة لتنتصر على البريطانية "جوهانا كونتا" المصنفة (13) بنتيجة 6-3 و6-2 في الدور الأول من كأس روجرز للتنس، لتثأر لنفسها من خسارتها أمام كونتا في بطولة إيستبورن أواخر يونيو الماضي.



وأهدرت "ياسترمسكا" المصنفة (33) عالميا، أربع نقاط للفوز بالمباراة، لكنها اقتنصت الخامسة لتحقق الفوز في مدينة تورونتو الكندية.



وخاضت ياسترمسكا البالغ عمرها 19 عاما موسمًا رائعًا، بعد تتويجها بلقبين، وبلوغ دور الستة عشر في بطولة ويمبلدون.



وشهدت البطولة أيضا فوز الأمريكية "جنيفر برادي"، المصنفة (76) على الفرنسية "كريستينا ملادينوفيتش"، المصنفة (50) بنتيجة 6-1 و6-2.



وفي مباريات أخرى فازت السويسرية بليندا بنتشيتش، المصنفة (11)، وبطلة نسخة 2015، على الروسية انستاسيا بوتابوفا 6-2 و6-1.



كما تفوقت البلجيكية "إليسه ميرتنز" المصنفة (20) على الياكسندرا ساسنوفيتش لاعبة روسيا البيضاء 3-6 و6-3 و6-1.