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اقتصاد

تراجع الأسهم الأمريكية مع تصاعد حدة التوتر التجاري بين واشنطن وبكين

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تراجع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية اليوم الاثنين بأكثر من 3% ويتجه نحو تسجيل أسوأ أداء له خلال العام الحالي، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي القياسي الأمريكي بأكثر من 850 نقطة أي بنسبة 2ر3%. وتراجع مؤشر "ناسداك" لأسهم التكنولوجيا. وارتفع مؤشر "فيكس" الذي يقيس تقلبات سوق الأوراق المالية الأمريكية بأكثر من 20 نقطة.

جاء تراجع الأسهم الأمريكية اليوم، مواكبا لتراجع أسواق الأسهم الأوروبية اليوم.

يأتي ذلك في حين استهلت أسهم شركات صناعة الأسلحة الأمريكية تعاملات اليوم في بورصة نيويورك للأوراق المالية بارتفاع ملموس في أعقاب حادثي إطلاق نار في الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين مما أسفر عن مقتل 30 شخصا.

يذكر أن مبيعات شركات صناعة الأسلحة والذخيرة في الولايات المتحدة تزدهر في أعقاب حوادث إطلاق النار الجماعي بسبب المخاوف من فرض قيود على بيع الأسلحة فيما بعد وهو ما يعني أن الحصول على سلاح سيصبح أصعب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

من ناحيته دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "مراجعة قوية لخلفية" منفذي إطلاق النار وإصلاح قوانين الهجرة، لكنه لم يشر إلى ضرورة الحد من مبيعات الأسلحة في تصريحاته بعد الحادثين.
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