تغريم جامعة بريطانية بسبب إجبار معلم على تقديم استقالته

غرمت محكمة بريطانية جامعة دندي العليا بدفع مبلغ وقدره 60 ألف إسترليني، إلى مدرس سابق بالجامعة عقب إجباره على الاستقالة، بسبب رفضه الاعتذار إلى طالبة، عنفها عقب تأخرها عن تقديم واجبتها.



ووفق لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أجبرت جامعة دندي البريطانية، مدير للدراسات الدينية والأخلاقية والفلسفية، على تقديم استقالته بسبب رفضه الإعتذار إلى فتاة عنفها بسبب تأخرها عن تقديم واجبتها.



ورأت المحكمة أن مستر جودي كان يؤدي مهام عمله بشكل صحيح، إلا أن إدارة المدرسة لاقت الأمر بشكل خاطئ، بدلا من تأيد اتجاه المعلم، طالبت منه الإعتذار ما أدى إلى تقديمه إستقالته، ولذلك غرمت المدرسة مبلغ 60 ألف استرليني.