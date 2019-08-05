برايتون يضم المهاجم الفرنسي موباي من برنتفورد

أعلن نادي برايتون الإنجليزي اليوم الاثنين تعاقده مع المهاجم الفرنسي نيل موباي من صفوف برنتفورد.

وانضم موباي 22 عاما إلى برايتون بعقد يمتد لأربعة أعوام دون الكشف عن قيمة الصفقة، ولكن تقارير إعلامية قدرتها بنحو 20 مليون جنيه استرليني (25 مليون دولار).

وقال جيراهام بوتر مدرب برايتون "نيل مهاجم موهوب، يمتلك القوة والسرعة والقدرة التهديفية".

وأضاف "سيضيف أبعاد إضافية لخيارتنا الهجومية، وسعداء باتمام التعاقد معه".

وسجل موباي 41 هدفا خلال 95 مباراة مع برنتفورد في الموسمين الماضيين.