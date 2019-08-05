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عالم

الاتحاد الأوروبي يرفض مطالب البنوك بتخفيف قواعد رؤوس أموالها

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:15 م
جريدة الدستور
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أصيبت البنوك الأوروبية التي طالبت بمعاملة خاصة بشأن القواعد الجديدة لتنظيم رؤوس أموال البنوك بخيبة أمل، حيث أعلنت الهيئة المصرفية الأوروبية رفضها لهذه المطالب وأكدت التزامها بتطبيق المعايير المتفق عليها عالميا.

وأشار تقرير صادر عن الهيئة اليوم، بشكل خاص إلى رفض الهيئة للاقتراحات التي قدمتها البنوك بشأن تطبيق القواعد المنظمة لأي زيادة في رؤوس الأموال المطلوبة لهذه البنوك.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تباطؤ الاقتصادات واحتمالات استمرار أسعار الفائدة بالغة الانخفاض لسنوات عديدة مقبلة، دفع بنوك الاتحاد الأوروبي إلى تكرار القول إن القواعد الجديدة ستلحق بهم ضررا أكبر مما ستلحقه بالبنوك الأمريكية ويمكن أن تحد من قدرتها على الإقراض.
وأضافت بلومبرج أن السلطات لم تبد أي استعداد لتخفيف تأثير القواعد الجديدة لتنظيم رؤوس الأموال على البنوك والتي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع لجنة بازل للرقابة المصرفية.
وبحسب تقرير الهيئة المصرفية الأوروبية، فإن الاستفادة من الالتزام الصارم بالجزء الأخير مما يعرف باسم "قواعد بازل3" تفوق بشدة المزايا الرأسمالية المحدودة التي يمكن أن تحققها أي إعفاءات، مضيفة "المعايير الدولية هي أساس قيام سوق مصرفية عالمية جيدة الأداء".
كانت السلطات الرقابية المصرفية في العالم قد توصلت عام 2017 إلى اتفاق بشأن كيفية قياس مخاطر التمويل العقاري والقروض وغيرها من الأصول المسجلة في ميزانيات البنوك. ومع اكتشاف وجود عجز في رؤوس أموال البنوك الأوروبية يصل إلى 135 مليار يورو (151 مليار دولار) وفقا للمعايير
الجديدة، فإن البنوك الأوروبية تطلق حملة لإعفائها من الالتزام بالقواعد العالمية عندما تتم ترجمة هذه القواعد إلى قوانين في الاتحاد الأوروبي.
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