تارانتينو.. «صعلوك هوليوود» الذى قتل أمه فى قصص طفولته

«من هذا الشيطان الذى يدعى تارانتينو؟».. سؤال طرحه نقاد السينما الأشهر فى العالم حينما فاجأهم الكاتب والمخرج السينمائى الأمريكى كونتين تارانتينو بفيلمه المثير للجدل «Pulp Fiction» عام ١٩٩٤.



«تارانتينو» يمثل حالة خاصة فى السينما العالمية، وله شعبية كبيرة فى جميع دول العالم، والجميع- مؤيدوه ومعارضوه- يعترفون بأنه أحدث تغييرات ضخمة فى مفهوم صناعة الفيلم السينمائى، وطريقة صياغة الحوار الدرامى، واستخدام الخدع البصرية. هو من أصول إيطالية أيرلندية، ولد فى ٢٧ مارس عام ١٩٦٣ بولاية تينيسى بأمريكا، وهو الابن الوحيد لأمه، وانتقل معها إلى كاليفورنيا فى الثانية من عمره، حيث نما حبه للأفلام وصناعة السينما.



وقد تكشف الحياة الشخصية لـ«تارانتينو» الكثير عن أسباب تميزه، وتركيزه على العنف والدماء والرصاص فى أفلامه، فهذه هى ميوله منذ الصغر، إذ كان يكتب قصصًا فى طفولته تنتهى بقتل أمه، وعندما كانت تسأله لماذا تفعل ذلك؟، كان يقول لها: «كيف سأدهش الناس وأبكيهم؟».



الأهم عند «تارانتينو» أن يتحدى الناس ويدهشهم طوال الوقت، فهو شخص غير اعتيادى، كره المدرسة وانشغل فى مراهقته بقراءة القصص الهزلية والتاريخ، وعمل لسنوات فى مكتبة أفلام سينمائية ما جعله يغرق فى عالم السينما ويشاهدها بشغف بشكل يومى مع زميله المؤلف روجر آفارى، ليصبح موسوعة سينمائية متحركة، وكتب خلال هذه الفترة عددًا من النصوص السينمائية، ووضع سيناريو «true romance» وهو لا يزال شابًا صغيرًا، واشتراه منه المخرج طونى سكوت.



لكن التجربة الأولى الحقيقة، لـ«تارانتينو» كانت إخراجه فيلم «Reservoir Dogs» عام ١٩٩٢، بعدما استطاع أن يحصل على تمويل من المنتج لورنس بيندر، وحجز لاسمه مكانًا بين الكبار بمجرد طرح الفيلم، وحصل على قدر كبير من الشهرة. أما التجربة الأكبر والأشهر له التى هزت العالم كانت تجربته الثانية بفيلم ««Pulp Fiction» الذى أحدث صدمة وجدلًا كبيرًا فى الوسط السينمائى، ورشح حينها لـ٧ جوائز أوسكار.



وقدم «تارانتينو» بعد الفيلم ٧ أعمال فقط، إذ إن مجموع أعماله- حتى الآن- ٩ أفلام، وهو بذلك يؤكد تصريحاته فى بداية طريقة الفنى حين أكد أنه سيقدم عشرة أفلام فقط سيتحدى بها جميع السينمائيين فى العالم قبل أن يعتزل.



وتعد شخصية «تارانتينو» لغزًا كبيرًا ومحيرًا للسينمائيين فى العالم، فتصرفاته وأفكاره وتصريحاته جنونية، فعلى سبيل المثال عندما وقفت إحدى الصحفيات خلال تسلمه جائزته فى مهرجان «كان» لتقول له: «فيلمك غير جميل ولا يستحق الجائزة»، أشار لها إشارة بذيئة مستهزئًا بها، فهو يتصرف بفطرته متغاضيًا عن كونه فنانًا ومخرجًا عظيمًا.



ويقول دائمًا عن نفسه: «أنا جاهل ولا أشعر بالناس، وهذا لا يهمنى، فأنا أفعل ما أراه جيدًا»، وعندما سئل «بمن تأثرت؟»، يقول إنه متفرد ولم يتأثر بأحد، ويوضح أن الأفلام التى شكّلت وعيه هى الأفلام الهابطة والرخيصة التى صنعت فى آسيا.



يقع «تارانتينو» فى غرام الأقدام، إذ تحتوى غالبية أفلامه على مشهد تظهر فيه أقدام نسائية، وقد قال فى مقابلة صحفية إنه يستمتع بذلك. دخل السجن ثلاث مرات بسبب مشاغبات ومخالفات مرورية، وقال إنه يصنع الأفلام لكى تفرق بين البشر لا لتجمعهم، بمعنى أنه لا يبحث عن إعجاب الجميع بأعماله، ولكنه يستهدف أن ينقسموا إلى طرفين، طرف يحبها وطرف آخر يكرهها.