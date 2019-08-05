أوقاف الإسكندرية: تحصيل صكوك أضاحي بقيمة 7 مليون جنيه

قال الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، إن أوقاف المحافظة جمعت 4110 صك أضحية حتى الآن، بقيمة 7 ملايين و398 ألف جنيه.



وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن مديرية أوقاف الأسكندرية حققت رقما غير مسبوق، لافتًا إلى أنه ما زال السباق ممتدا، حيث عبر أهالي الإسكندرية عن ثقتهم في وزارة الأوقاف متمثلة في مديرية أوقاف الأسكندرية، وتلك الثقة تمثل تكليفًا مهمًا في أعناق قيادات المديرية، مشيرًا إلى أنها نتاج الشفافية اللامسبوقة قي توزيع اللحوم على المناطق الأكثر إحتياجًا، وجهود العلماء بالمديرية في توصيلها لمستحقيها دون أدنى مجاملة.



وتابع: مديرية الأوقاف فعلت خدمة الصكوك "الدليفري"، عن طريق الاتصال بأحد قيادات المديرية بإعلان الأرقام على "النيوز بار" الخاص بقناة الإسكندرية، حيث يصل مندوب من المديرية عقب الاتصال، لافتًا إلى أنه ما زال لدينا العزم لتخطي 9 مليون جنيه صكوك بما يساوي 500 صك على الأقل.



وأوضح أن هناك منافذ لبيع الصكوك فى المديريات والمساجد الكبرى ومراكز الشباب، لافتًا إلى أن سعر الصك الواحد 1800 جنيه.



وأشار مدير الدعوة إلى أن الأوقاف، تعمل على التخفيف عن غير القادرين ومحدودي الدخل من خلال التوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على أن شراء اللحوم يكون بكامل المبلغ المدفوع للصك، بدون أي رسوم أخرى، وتوزع جميعها فى المناطق الأكثر فقرا بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



