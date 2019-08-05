جمهور السينما يخذل دى كابريو أمام فيلم أكشن

ربما نجح فيلم «Once Upon a Time in Hollywood» أو «ذات مرة فى هوليوود»، للمخرج الكبير كونتين تارانتينو، فى صناعة حالة من الشغف لدى محبى السينما ومريدى مسيرته السينمائية، لكنه لم يتمكن حتى الآن من إرضاء مرتادى دور العرض بشكل كامل، رغم الضجة الإعلامية التى صاحبت العمل، وهذا يظهر مع تراجع إيراداته بنسبة ٤٥٪ مع نهاية الأسبوع الثانى لعرضه، على حساب فيلم الحركة والأكشن «Hobs & show» الذى يُعرض فى وقت متزامن.



تدور أحداث الفيلم، فى نحو ١٦٥ دقيقة فى عام ١٩٦٩ بمدينة هوليوود بلوس أنجلوس، ويحكى عن ممثل تليفزيونى خفتت نجوميته ويحاول استعادتها بمساعدة صديقه الدوبلير، ويبدآن مشوارهما لتحقيق النجاح والشهرة. وهو يعد التعاون الأول بين النجمين براد بيت وليونارود دى كابريو.



وطرح تراجع الإيرادات سؤالًا مهمًا حول مصير مشوار «تارانتينو»، خاصة بعد أن وضع المخرج الكبير جميع رهاناته على ذلك العمل الذى جعل نجاحه شرطًا لاستكمال مسيرته فى عالم السينما.



ويبدو أن عرض فيلم «أكشن» فى نفس موسم عرض عمل «تارانتينو» أحد الأسباب الجوهرية التى أدت إلى تراجع الإيرادات، حيث يهتم الجمهور بشكل كبير بأفلام الحركة والرعب التى تعتبر صاحبة اليد العليا فى السوق الآن.



وبتحليل فيلم «تارانتينو» سنجد أنه عمل بعيد كل البعد عن السينما التجارية، إذ يمكن أن نعتبره تجربته الخالصة من أجل الفن، ونابعة من شغفه بـ«هوليوود» وصناعة السينما، ويقدمه كتجربة مختلفة ومغامرة يتحدى بها المنتجين، كما أنه لم يهتم بالمرة بصناعة حالة دعائية حول العمل، لدرجة أنه لولا وجود نجوم كبار، مثل ليوناردو دى كابريو وبراد بيت وآل باتشينو لم يكن الفيلم لينال أى اهتمام جماهيرى من الأساس.



وفى الوقت الذى لم يخف فيه «تارانتينو» نفسه إعجابه بالعمل وبقدراته الإخراجية العالمية، نواجه سؤالًا آخر: «على من يقع اللوم فى عزوف المشاهدين؟ على المخرج أم الجمهور؟»، ليجيب النقاد بمنح العمل تقييمات عالية، معيدين التأكيد على قدرات «تارانتينو» الفريدة فى صناعة زوايا مختلفة فى أعماله وبناء عالم سينمائى محكم، لدرجة أنهم لقبوه بـ«ملك ملوك الخيال».



ورأى النقاد أن الفيلم يعبر عن عالم «تارانتينو» الخاص وحنينه إلى فترة نشاط هوليوود فى الستينيات، ولذلك ليس بالضرورة أن يشاركه الجيل الحالى نفس هذا الحنين، مشيرين إلى أن الآراء السلبية للجمهور أو تراجع إيرادات العمل أمران غير مفاجئين، لأن أغلب الذين شاهدوا الفيلم لم يجدوا أنفسهم فى رحلة شخصية «ريك دالاتون» التى قدمها ليوناردو دى كابريو خلال العمل، حتى مع محاولات خلق حالة إثارة وحركة وإضافة مشاهد إطلاق رصاص وخدع سينمائية، لم يشعر المشاهدون بالشغف، وكان من الطبيعى أن يخرج بعضهم من صالات العرض ليقولوا: «إنه ممل.. ليس لنا».



وأرجع نقاد آخرون التراجع إلى فشل رهان «تارانتينو» على براد بيت، الذى انخفضت أسهمه فى السوق بعد ٢٠١٠، واستندوا إلى تصريح قديم لـ«تارانتينو» يصف فيه نفسه بقوله: «أنا جاهل ولا أحس بنبض الجمهور أحيانًا».



أما ليوناردو دى كابريو فهو لا يهتم بالإيرادات، ولا يقيس نجاح العمل بالجماهير، فهو يبحث فى المقام الأول عن المخرج المتميز بمسيرته الفريدة، كما أنه يبحث عن الوجاهة السينمائية والشعور بحالة من الإشباع الفنى، لذلك يعتبر المتابعون «دى كابريو» أكبر فنان محظوظ فى العالم، لأنه صنع اسمه من خلال أسماء كبيرة فى عالم الإخراج، مثل مارتن سكورسيزى وستيفن سبيلبيرج وجيمس كاميرون وتارانتينو وإليخاندرو إيناريتو.



ووضع بعض المتابعين الفيلم فى خانة «الخاسرين» بسبب تكلفته العالية التى بلغت ١٠٠ مليون دولار، حسبما أعلنت شركة «سونى» المنتجة، لأن قانون شركات الإنتاج يشترط أن تصل إيرادات الفيلم فى دور العرض إلى ٣ أو ٤ أضعاف تكلفته على الأقل، من أجل الاستمرار فى دور العرض، ما يعطى مؤشرات بأن العمل لن يغطى تكلفته الإنتاجية.

