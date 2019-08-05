"التخطيط": لدينا خطة لتنمية القرى الأكثر فقرا (فيديو)

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، إن الفقر في مصر يتراجع ولدينا شفافية في عرض المشاكل المختلفة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ استثمارات بالقرى الأكثر فقرا بقيمة 1.3 مليار جنيه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الوزارة لديها خطة لاستهداف الفجوات التنموية بالمحافظات لتنمية القرى الأكثر فقرا، منوها أنه يتم تأهيل البنية الأساسية بالمحافظات لجذب الاستثمارات.

وأكد "كمالي"، أنه لدينا نوعين من الاقتصاد الأول رسمي والثاني غير منظم، لافتا إلى أن نسبة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي تبلغ 50%، وهذا القطاع يمثل 40% من حجم الناتج القومي.

ولفت نائب وزير التخطيط، إلى أن دمج الاقتصاد غير المنظم إلى المنظومة الرسمية لاقتصاد يساعد على محاربة الفقر، مشددا على أنه سيتم إصدار قوانين تساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي مع القطاع الرسمي.