النصر السعودي يتعادل مع الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا

تعادل فريق النصر السعودي مع ضيفه الوحدة الإماراتي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين باستاد الملك فهد الدولي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.



تقدم المغربي عبد الرزاق حمدالله للنصر السعودي في الدقيقة 17، ونجح البرازيلي ليوناردو دا سيلفا في تسجيل هدف التعادل للوحدة الإماراتي في الدقيقة 53.



ويلتقي الفريقان الأسبوع المقبل في لقاء العودة بملعب الوحدة الإماراتي لتحديد الفريق المتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا.