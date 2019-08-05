باريس سان جيرمان يخطط لخطف ديبالا

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد دخل على خط المفاوضات من أجل التوقيع مع باولو ديبالا نجم فريق نادي يوفنتوس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



ويستحوذ الدولي الأرجنتيني على اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، نظرًا لعدم وضوح مستقبله مع نادي السيدة العجوز.



وكان من المفهوم أن اللاعب قد اقترب من الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد توصل الناديان إلى اتفاق نهائي بشأنه، ولكن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا فشل في الوصول إلى الاتفاق المادي الذي يريده مع مسئولي الشياطين الحمر.



وبرز الأسبوع الماضي اهتمام آخر بالحصول على خدمات نجم اليوفي من جانب إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة تبادلية مع مواطنه ماورو إيكاردي، إلا أن اهتمام النيراتزوري هدأ في الأيام القليلة الماضية.