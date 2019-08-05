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تكنولوجيا

"أبوظبي الرقمية" تطلق تحدي الدفاع الإلكتروني

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:00 م
جريدة الدستور
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نظمت هيئة أبوظبي الرقمية "تحدي الدفاع الإلكتروني" بالشراكة مع "تريند مايكرو" المتخصصة في حلول الأمن الإلكتروني بهدف تعزيز حماية مراكز بيانات السحابة الهجينة والخوادم التابعة للمؤسسات في أبوظبي.

وتأتي المبادرة انسجاما مع الاستراتيجية الرئيسية لهيئة أبوظبي الرقمية في التعاون مع القطاع الخاص وتدعيم البنية التحتية للأمن الإلكتروني التي تعد إحدى أهم الركائز الأساسية لبرنامج أبوظبي في التحول الرقمي.

ويعد إطلاق هذه المبادرة من ثمار نجاح الشراكة بين هيئة أبوظبي الرقمية و"تريند مايكرو" والتي شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم لاعتماد أحدث الحلول في الأمن الإلكتروني وإقامة ورشات عمل لموظفي تقنية المعلومات الحكوميين، ما يتيح لهم الاستفادة من مسارات مهنية وتعليمية فريدة في اختصاصات الأمن الإلكتروني.

وتقوم هيئة أبوظبي الرقمية بتنفيذ إطار عمل شامل في التحول الأمني للهيئات كافة في حكومة أبوظبي، والذي يشمل إجراء تقييم وتدقيق موحد وتفصيلي مستمر ومراجعة وخطط عمل، كما يعمل على تزويد الجهات الحكومية بهيكلية أمنية مرنة ومثبتة مع تقنيات الفحص والتدقيق الشامل ومراجعة كافة البرمجيات المطورة خلال مرحلة التحول الرقمي، إضافة إلى المراقبة والإدارة المستمرة للعمليات الأمنية.

ويهدف "تحدي الدفاع الإلكتروني" إلى تدعيم البنية التحتية التقنية ومنظومة عمل الأمن الإلكتروني في أبوظبي والإمارات بصفة عامة، حيث قدمت ورشة العمل التطبيقية التي استمرت ليوم واحد الفرصة لمحترفي تقنية المعلومات لتجربة هجمات أمنية محاكاة واعتماد نهج "التفكير مثل المخترقين" بهدف رفع قدراتهم في أساليب حماية الأصول التقنية وعملت الفرق المشاركة على ابتكار استراتيجيات تهدف لصد الهجمات وتنافست للفوز بالتحدي.

وقال محمد غياث، المدير التنفيذي لقطاع عمليات أمن المعلومات في هيئة أبوظبي الرقمية: انسجاما مع رؤية أبوظبي في بناء اقتصاد المعرفة الآمن والمستدام والتنافسي على الصعيد العالمي، تواصل هيئة أبوظبي الرقمية تفاعلها من خلال مبادرات لرفع مستوى الأمن التقني في الإمارة والبنية التحتية الرقمية والأنظمة والبيانات في الدولة.

وأشار إلى أن "تحدي الدفاع الإلكتروني" هو أحد الاستراتيجيات التي تدعمها وتشجعها هيئة أبوظبي الرقمية للمساعدة على ترسيخ قدراتنا الأمنية بتطبيق الحلول الابتكارية والتدريب، وبالتالي تعزيز مهارات رأسمالنا البشري.

وشهدت ورشة العمل إقبالا كبيرا أثناء المناسبة وبمشاركة كبيرة من القطاع العام، بما في ذلك رؤساء أمن المعلومات، وطواقم تقنية المعلومات لعمليات الأمن، ومهندسي الأمن ومهندسي البنية التحتية، وطواقم عمليات التطوير.

وقال فابيو بيكولي، العضو المنتدب لدى شركة " تريند مايكرو" في دول مجلس التعاون الخليجي: "إن شراكتنا مع هيئة أبوظبي الرقمية في مبادرة "تحدي الدفاع الإلكتروني" كانت ناجحة وساهمت في جهودنا الرامية إلى رفع مستوى وعي الخبراء حيال أساليب المهاجمين وأدواتهم، والحلول التقنية التي تستطيع المؤسسات تطبيقها لحماية بيئاتها".
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