إمام عاشور يشارك في مران الزمالك.. وتدريبات تأهيلية لمحمد عبدالشافي

حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنضم حديثًا للفريق على التواجد في التدريب الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الإثنين بملعب النادي.



وتحدث أيمن عبد العزيز مدرب الفريق مع اللاعب فور دخوله الملعب وهنأه على الانضمام للزمالك، ووجه له بعض التعليمات والنصائح، متمنيًا له التوفيق، وطالبه ببذل أقصى ما لديه والظهور بشكل طيب، كما قام طارق يحيي المدير الفني للفريق الأبيض ولاعبو الزمالك بتهنئة اللاعب خلال المران.



وأدى إسلام جابر لاعب الزمالك تدريبات تأهيل إضافية على هامش مران اليوم وذلك ضمن البرنامج الموضوع له لتجهيزه، وحرص طارق يحيي على الحديث مع اللاعب في وجود الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق والاطمئنان على البرنامج الموضوع له، ومن المقرر أن ينتظم جابر غدًا في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي عقب انتهاء البرنامج.



وحرص طارق يحيي المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون على أن تكون الفقرة التأهيلية في بداية المران خفيفة وكانت عبارة عن تأهيل بالكرة سواء بالتسديد أو بالتمريرات القصيرة، مع أداء بعض تمرينات الإطالة وقفز الحواجز القصيرة.



ويأتي ذلك ضمن البرنامج البدني والتأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين استعدادًا للقاء ديكادها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر الأحد المقبل.



وخصص الجهاز الفني للفريق، فقرة تأهيل خاصة لمحمد عبد الشافي لاعب الفريق وهي عبارة عن ركض حول الملعب وذلك عقب أدائه بعض التدريبات بجمانيزيوم النادي وذلك ضمن برنامج وضع التأهيل الخاص به لتجهيزه للفتره المقبلة.



كما أدى محمود علاء مدافع الزمالك تدريبات تأهيل إضافية بالركض حول الملعب عقب أدائه تدريبات علاجية بجمانيزيوم النادي.