"إل جي" تطلق شاشة 5K لأجهزة أبل
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:54 م
أطلقت شركة إل جي شاشتها UltraFine 27MD5KL الجديدة المخصصة لحواسيب أبل الجديدة.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشتها UltraFine 27MD5KL الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة وتوفر دقة (5K (5120×2880.
وتمتاز الشاشة بدرجة سطوع 500 cdm²، مع تغطية نطاق الألوان P3 بنسبة 99%.
وتدعم الشاشة منافذ Thunderbolt 3 وUSB Type C، كما تشتمل على سماعة وكاميرا ويب، وتتوافر نظير 1300 دولار أمريكي.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشتها UltraFine 27MD5KL الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة وتوفر دقة (5K (5120×2880.
وتمتاز الشاشة بدرجة سطوع 500 cdm²، مع تغطية نطاق الألوان P3 بنسبة 99%.
وتدعم الشاشة منافذ Thunderbolt 3 وUSB Type C، كما تشتمل على سماعة وكاميرا ويب، وتتوافر نظير 1300 دولار أمريكي.