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رياضة

ولفرهامبتون يسعى لضم مدافع يوفينتوس

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:52 م
دانييلي روجاني
دانييلي روجاني
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أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي عن نيته لضم صفقة جديدة من الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المهاجم باتريك كورتروني من ميلان، بضم دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس.

وكان ولفرهامبتون تعاقد مؤخرا مع كوتروني بعقد لمدة 4 سنوات حتى صيف عام 2023، وأيضا استعار خيسوس فاييخو مدافع ريال مدريد الإسباني لمدة موسم.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن ولفرهامبتون يخطط للتعاقد مع روجاني، وأنه سيقدم عرضا بقيمة 30 مليون يورو لضم اللاعب في الصيف الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن ولفرهامبتون قرر صرف النظر عن التعاقد مع البرتغالي روبن دياز، مدافع بنفيكا البرتغالي، بسبب مطالب ناديه المادية.

ويسعى النادي الإنجليزي لإتمام التفاوض مع يوفنتوس بسرعة حول ضم روجاني قبل غلق باب سوق الانتقالات في إنجلترا، الخميس المقبل.

وترغب عدة أندية في ضم روجاني من يوفنتوس خلال الصيف الحالي، أبرزها برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى أرسنال الإنجليزي.

ويمتد عقد روجاني (25 عاما) مع يوفنتوس حتى صيف عام 2023، وتوج بـ9 ألقاب محلية مع البيانكونيري.

ولعب المدافع الإيطالي مع إمبولي بمرحلة الشباب في الفترة من عام 2000 حتى 2013، ثم مع الفريق الأول من عام 2013 حتى 2015.

وشارك روجاني في 20 مباراة مع يوفنتوس بالموسم المنقضي في كل البطولات، سجل خلالها هدفين.
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