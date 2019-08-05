رسائل الرئيس السيسي خلال لقاء سلطان بروناي بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطان حسن بلقيه، سلطان بروناي، اليوم، بقصر الاتحادية، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، ويرصد "الدستور" أبرز رسائل السيسي في سياق السطور التالية:-



-تطوير التعاون الثنائي مع بروناي في مختلف المجالات.

- الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات البروناوية استغلالًا للفرص الاستثمارية الواعدة المتوافرة حاليًا في مصر.

-تعزيز التنسيق والتشاور المتبادل سياسيًا إزاء مختلف القضايا الإقليمية.

- مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

- نشر القيم السمحة للإسلام الحنيف بوسطيته واعتداله.

- تفعيل دور المؤسسات الدينية في مصر لتصويب الخطاب الديني.

