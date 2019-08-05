الإثنين 05 أغسطس 2019 الموافق 04 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

تقارير ومتابعات

رسائل الرئيس السيسي خلال لقاء سلطان بروناي بقصر الاتحادية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:17 م
السيسي
السيسي
هاجر رضا
طباعة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطان حسن بلقيه، سلطان بروناي، اليوم، بقصر الاتحادية، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، ويرصد "الدستور" أبرز رسائل السيسي في سياق السطور التالية:-

-تطوير التعاون الثنائي مع بروناي في مختلف المجالات.
- الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات البروناوية استغلالًا للفرص الاستثمارية الواعدة المتوافرة حاليًا في مصر.
-تعزيز التنسيق والتشاور المتبادل سياسيًا إزاء مختلف القضايا الإقليمية.
- مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
- نشر القيم السمحة للإسلام الحنيف بوسطيته واعتداله.
- تفعيل دور المؤسسات الدينية في مصر لتصويب الخطاب الديني.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

النيابة: إجراء تحاليل DNA لـ4 جثث مجهولة في انفجار معهد الأورام

منذ حوالي 21 ساعة

بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يوضح سبب حريق معهد الأورام

منذ أقل من ساعة

انتصار السيسي: عزائي لكل المصريين في استشهاد أبنائنا في انفجار معهد الأورام

منذ حوالي 15 ساعة

ما لا تعرفه عن "فنجان القهوة" صباحًا

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

بالفيديو.. أحد ضحايا تفجير الأورام: خرجت من الانفجار بمعجزة

ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات في تعاملات اليوم الاثنين

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

النيابة: إجراء تحاليل DNA لـ4 جثث مجهولة في انفجار معهد الأورام

ستوديو

مختار نوح يكشف سبب انفصال كتائب الردع عن داعش

الشاهد الرئيسي في تفجير معهد الأورام يكشف تفاصيل الحادث.. فيديو

برنامج تأهيلي لكريم نيدفيد ضمن جلسات العلاج الطبيعي

أحمد موسى يناشد المصريين بالتبرع لمعهد الأورام (فيديو)

رياضة

مانشستر يونايتد يجعل مجواير أغلى مدافع في العالم

أسعار تذاكر مباراة الأهلي و"اطلع بره"

النصر السعودي يسعى لضم فرانك ريبيري

محمد صلاح يعلن استقالته من تدريب إف سي مصر

الرئيس نيوز

قرينة الرئيس: خالص عزائي للمصريين في شهداء حادث معهد الأورام

العاهل الأردني يعزي الرئيس السيسي في ضحايا الحادث الإرهابي

وزير المالية: قرض "صندوق النقد" شهادة ثقة دولية بنجاح الإصلاح الاقتصادي

بالصور.. مدبولي يتفقد موقع الحادث: "معهد الأورام" يرجع أحسن من الأول

منوعات

اكتشاف سر مصاص الدماء الغامض

أفضل 10 فنادق عالمية لعام 2019

تقنية جديدة لتأخر سن اليأس 20 عاما

المستشفيات سبب انتشار البكتيريا القاتلة

كشكول

حصول 4 روضات أطفال ومدرسة ابتدائي على "الجودة والاعتماد" بمطروح

ننشر شروط الالتحاق بالدراسات العليا لكلية القرأن الكريم

المنوفية الأزهرية تستعد لامتحانات الدور الثانى للثانوية

"المعلمين" تدين حادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام

إسلام سياسي

"الإخوان يفجرون معهد الأورام".. الأكثر تداولا في مصر على تويتر

كتابان جديدان يوثقان جرائم داعش بحق الإيزيديين

أمريكا تحذر تركيا من أي عملية عسكرية في سوريا

الداخلية: سيارة مفخخة تسببت في تفجير معهد الأورام


زيت وسكر

كيف تؤثر الملابس الضيقة على المرأة الحامل؟

تعرف على أحمال شبكة الكهرباء اليوم

شرطة التموين تكشف حجم المخالفات خلال 24 ساعة

نرصد استعدادات “صحة كفر الشيخ” لعيد الأضحى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

"الثقافة" تهدي "وصف مصر" للبطريركية المرقسية بالإسكندرية

ورشة فنية لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة بورسعيد (صور)

مقتنيات جديدة في الطريق لمتحف نجيب محفوظ.. تعرف عليها

"ثمن الخداع" رواية لـ"إنجي الحسيني" عن "النابغة"

صفحتنا ع الفيس بوك