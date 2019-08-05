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تقارير ومتابعات

"يوسف"..يعيد تصميم المغامرون الخمسة ب" الكوميك ديجيتال"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:07 م
جريدة الدستور
فاطمة مرزوق
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بدأ مشواره في تعلم أساسيات "الكوميك ديجيتال" بالرصاص، وهو يندرج تحت فن "الأنيميشن" والقصص المصورة، الذي يجب أن يكون صاحبه متقنًا للرسم، وعلى دراية ببرامج الرسم على الحاسب الآلي وأشهرها "الفوتوشوب"، ويحتاج أيضا إلى جرافيك تابلت ليقوم بالرسم عليه.


تخرج "يوسف السيد زيدان" 29 عام، في قسم الفنون، كلية التربية النوعية، جامعة الإسكندرية، تعرف على أساسيات الكوميكس في اليابان وأمريكا، ثم تعلم الديجيتال بمفرده وبمساعدة أصدقائه في المجال، يقول: "الدروس اللي على النت ساعدتني والتكرار اليومي، بدأت أنزل شغلي على مواقع مختلفة واضيف رسامين جوا وبرا مصر واستفيد".


يؤكد الشاب العشريني أن مجال الكوميك ديجيتال يستخدم في إنتاج قصص الأطفال التي تطلبها الشركات، أما فكرة "المغامرون الخمسة" فقد تطرق إليها ليقوم بإعادة تخيل وتصميم للشخصيات بما يتماشى مع العصر الحديث: "كانت رواية قديمة ومشهورة لكن دلوقت محدش بيهتم بالقصص المصرية".

مشيرا إلى أن الفكرة أتته أثناء أحد الكورسات التي يدرسها، حيث اقترح عليه أن يرسم "لوزه"، ويضيف: "الهدف منها إن أوصل للناس إن الروايات المصرية ممكن يطلع منها حاجة مناسبة تنافس كوميكس بره بس بالتمويل المناسب".

لم تكن فكرة المغامرون الخمسة الشيء المختلف الذي انتجه "يوسف" حيث رسم كوميحس خيال علمي يسمى "ديل حصان"، ويتمنى أن يفتخ استديو انميشن وكوميكس في الإسكندرية وينتج أعمال مصرية أصيلة: "نفسي يستمر لفترة طويلة عشان الناس تتعرف أكتر على ثقافة الكوميكس".
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