«الجندي»: يجوز إحرام الحائض أثناء أداء مناسك الحج

قال الداعية الشيخ خالد الجندي، إنه يجوز إحرام المرأة الحائض أثناء أداء مناسك الحج.



وأضاف «الجندى» خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دى إم سي»، أن الطهارة ليست من شروط الإحرام والمرأة الحائض، يمكنها التوجه بعد أداء مناسك الحج إلى فندق إقامتها للاستغفار، لحين الاغتسال.