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رياضة

النصر السعودي يسعى لضم فرانك ريبيري

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:55 م
فرانك ريبيري
فرانك ريبيري
وكالات
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كشف مصدر قريب الصلة بإدارة نادي النصر السعود، الإثنين، أنها أرسلت بالفعل عرضًا لضم النجم الفرنسي فرانك ريبيري، جناح بايرن ميونخ الألماني السابق.

وبحسب المصدر المقرب كثيرًا من إدارة النصر؛ فإنها وبعد تقارب وجهات النظر في المفاوضات الشفهية مع اللاعب ووكيله؛ أرسلت بالفعل عرضًا رسميًا للاعب.

وكشف المصدر أن العرض النصر لضم ريبيري سيكون لمدة موسمين ومن المنتظر أن يحل اللاعب بدلًا من النيجيري أحمد موسى.

وكانت تقارير صحفية ألمانية، قد ذكرت، أمس الأحد، أن فرانك ريبيري قريب من الانتقال إلى نادي النصر السعودي، سوق الانتقالات الصيفي الحالي

وبحسب صحيفة "كيكر"، فإن المفاوضات بين النصر وريبيري متقدمة بشكل كبير، وأن الدولي الفرنسي السابق سيوقّع عقدًا لمدة عامين.

وانتهى عقد ريبيري، البالغ من العمر 36 عامًا، مع بايرن ميونخ، بنهاية موسم 20182019، عقب 12 موسمًا مع النادي البافاري.

يذكر أن ريبيري، البالغ من العمر 36 عامًا، انضم لبايرن ميونخ العام 2007 قادمًا من مارسيليا، وشارك في 422 مباراة، سجل خلالها 123 هدفًا، وساهم في 183 أخرى.
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