محمد الباز: حركة "حسم" إخوانية وهذا الدليل (فيديو)

وصف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، حركة حسم الإخوانية بـ"الفاجرة"، مشيرا إلى أن الحركة لا تكتفِ بتنفيذ العمليات الإرهابية، ولكنها تعلن عن تبنيها أيضًا.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت التنصل من تبعية "حسم" لها، ولكن الحركة كشفت عن نفسها، وأعلنت بشكل واضح عن تبعيتها للإخوان بعد توجهها بنعي لمفتي الجماعة السابق مهدي عاكف.

وأكد "الباز"، أن خطورة حركة حسم أن أعضائها يعيشون وسط المصريين، وفي كل المحافظات، ورغم أن الأجهزة وجهت لها ضربات متتالية وقلمت أظافرها، ولكنها ما زالت ترتكب العمليات الإرهابية.

وأوضح أن السيارة المفخخة التي انفجرت أمام معهد الأورام كان مخطط لها أن تنفجر أمام إحدى المؤسسات الحكومية أو الدولية في ميدان التحرير، ولكن شاء الله أن ينتحر الإرهاب على باب معهد الأورام، وكأن الله يريد أن يفضح هؤلاء الإرهابيين.

وتابع: "الذين استشهدوا أمام معهد الأورام كان ممكن يكون بينهم واحد مننا، وأنا شخصيا بمشي من الشارع اللي وقع فيه الانفجار ده كل يوم، ولذلك احنا أمام عمل إرهابي فاجر لازم يخلي الناس تصحى، وتبلغ عن أي شخص مشتبه فيه".