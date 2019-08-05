في 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 743 قضية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية موسعة، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، خلال 24 ساعة، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (743) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية ).



وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

