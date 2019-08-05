"التعاون الإسلامي" تدين تفجير المنيل وتعلن دعمها الكامل لمصر

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط معهد الأورام بالمنيل وأدى لسقوط قتلى وجرحى.



وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين في تصريح له، اليوم الاثنين، وقوف المنظمة مع مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف ودعم حكومة مصر فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها ومصالحها.



وعبر العثيمين عن تعازيه ومواساته لقيادة وحكومة مصر ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي المروع.



وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق اليوم عن أن التحريات المبدئية لحادث تفجير المعهد القومي للأورام، توصلت إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الحادث.



وذكرت الوزارة في بيان أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار مبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، وكان بداخلها كمية من المتفجرات أدى تصادمها إلى انفجارها، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.