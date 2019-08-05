إمام عاشور يشارك في تدريبات الزمالك

ظهر إمام عاشور الوافد الجديد لنادي الزمالك في تدريبات الفريق مساء اليوم.



وشارك عاشور في التدريبات وتلقى ترحيبا كبيرا من زملائه بالفريق، بينما حرص أيمن عبدالعزيز المدرب العام للزمالك على التحدث للاعب وتوجيه بعض النصائح له في التدريبات.



وحرص طارق يحيى المدير الفني المؤقت على الاطمئنان على إسلام جابر صانع ألعاب الفريق الذي يخضع لبرنامج تأهيلي الذي يشرف عليه محمد أسامة طبيب الفريق.



كما يؤدي محمد عبدالشافي الظهير الايسر تدريبات خاصة في صالة الجيم من أجل استعادة لياقة المباريات والمشاركة مع الفريق لاحقا.