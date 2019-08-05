انتصار السيسي: عزائي لكل المصريين في استشهاد أبنائنا في انفجار معهد الأورام

قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بخالص العزاء لكل المصريين في استشهاد أبنائنا في حادث انفجار معهد الأورام.



وكتبت السيدة انتصار، في حسابها على فيسبوك، الإثنين: عزائي لكل المصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابي بمعهد الأورام بالمنيل، وأتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين ولمصرنا الأمن والسلام.