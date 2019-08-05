منتخب الأوليمبياد يواجه النمسا في نهائي بطولة الدولية لكرة القدم.. غدًا

يلتقى المنتخب المصري للأوليمبياد الخاص غدًا الثلاثاء مع نظيره النمساوي في المباراة النهائية لبطولة الهند الدولية للأوليمبياد الخاص لكرة القدم التي انطلقت في مدينة تشيناي الهندية السبت الماضي.



وتأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية بعد فوزه الساحق اليوم على منتخب المالديف بأربعة أهداف مقابل لاشئ، وأحرز الأهداف كل من: أشرف محمود ومحمود جمال وعمر سيف الإسلام وأحمد رضا.



ويشارك في البطولة 10 فرق للرجال و8 فرق للسيدات من 15 دولة، ويضم المنتخب المصري للأولمبياد الخاص اللاعبين أشرف محمود، مصطفي محمود، محمد سنوسي، محمد علاء، محمود جمال، أحمد رضا، عمر سيف الإسلام، فتحي طارق.



من جانبه، أكد هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن اللاعبين والجهاز الفني أصروا علي تحقيق الفوز اليوم في مباراة المالديف والتأهل إلى المباراة النهائية.



وقال في تصريحات عقب المباراة: بالرغم من الهزيمة التي تلقاها المنتخب المصري من المنتخب الهندي في أولي مباريات المجموعة في البطولة إلا أن إصرار وحماس اللاعبين علي تشريف مصر جعلهم يبذلون جهدا كبيرا فاق التوقعات لتحقيق الفوز علي آندونيسيا أمس وتحقيق الفوز الساحق علي المالديف اليوم بالأربعة.



من جهته، أكد عمرو الطحاوي، رئيس البعثة المصرية للأوليمبياد الخاص أن المنتخب المصري يستعد بكل قوة لحسم لقب البطولة وتحقيق الميدالية الذهبية بلقاء منتخب النمسا للأوليمبياد الخاص في الحادية عشرة صباحًا، وذلك من خلال جلسات الإعداد النفسي التي يجريها الجهاز الفني للاعبي الفريق بقيادة الدكتور إكرامي الجمال، المدير الفني، ويعاونه طارق صبري مدرب الفريق.