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مصر

الباز يستعرض التاريخ الأسود لـ"حسم" الإخوانية وعملياتها الإرهابية (فيديو)

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:37 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، جرائم جماعة حسم الإخوانية الإرهابية، بعد اتهام وزارة الداخلية لها بتنفيذ حادث المعهد القومي للأورام الإرهابي.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن حركة "ساعد مصر" وتعرف باسم حركة "حسم"، هي حركة إرهابية تنشط في مصر وتتخذ من الدين ستارا أو مبررا لأعمالها الإرهابية، مشيرا إلى أن حادث معهد الأورام لم يكن التفجير الإرهابي الأول لها، ففي الخامس من أغسطس عام 2016 أعلنت حركة حسم مسؤوليتها عن محاولة اغتيال مفتي مصر السابق علي جمعة.

وأضاف أن "حسم" أيضًا حاولت قتل زكريا عبدالعزيز أحد كبار مساعدي المدعي العام في مصر، بينما كان عائدا من مكتبه في شرق القاهرة، وباءت محاولتهم بالفشل على الرغم من إصابة أحد المارة، وفي غضون شهر من محاولة قتل مساعد المدعي العام، حاولت الحركة اغتيال القاضي أحمد أبوالفتوح (أحد القضاة الثلاث) الذين حكموا على الرئيس المعزول محمد مرسي بمدة عشرين عامًا.

ولفت "الباز"، إلى أن الحركة في التاسع من ديسمبر عام 2016 أعلنت مسئوليتها عن هجوم استهدف نقطة تفتيش على الطريق الرئيسي بالقرب من مجمع أهرامات الجيزة على مشارف القاهرة قتل خلال هذا الهجوم ستة من ضباط الشرطة.

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