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اقتصاد

بسبب حرب أمريكا والصين.. الذهب يصعد 2% بفعل مخاوف تجارية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:37 م
جريدة الدستور
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قفزت اليوم أسعار الذهب اثنين بالمئة لتصل لأعلى مستوى فيما يزيد على ست سنوات، مع تصاعد حدة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع المستثمرين إلى بيع الأصول العالية المخاطر والإقبال على الملاذات الآمنة، كما عزز تراجع الدولار الطلب على المعدن الأصفر.

وأرتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1464.72 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2013 عند 1469.60 دولار.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.3 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1476.50 دولار للأوقية.

ويوم الجمعة، قالت الصين إنها سترد علي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وقد تجبر الرسوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة أكثر مما كان يأمل أن يكون ضروريا؛ لحماية الاقتصاد الأمريكي من المخاطر المرتبطة بالتجارة.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى قرب أدنى مستوياته في أسبوعين؛ مما قلل من تكلفة المعدن النفيس على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى، لكن الدولار ارتفع أمام اليوان الصيني، وتسببت مخاوف التجارة أيضا في موجة بيع بأسواق الأسهم العالمية.

وسمحت الصين لعملتها اليوان بالنزول إلى مستوى أضعف من سبعة دولارات اليوم الاثنين، مسجلا أدنى مستوياته في 11 عاما، بينما انخفض اليوان في الأسواق الخارجية إلى أضعف مستوى له منذ بدء التداول العالمي للعملة الصينية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.39 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 854.49 دولار، وارتفع البلاديوم نحو 1.3 بالمئة إلى 1424.06 دولار للأوقية.
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