ضبط عاطل بحوزته كمية من الهيروين المخدر في الغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.



وتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم أول الغردقة من ضبط المدعو "محمود. ح"، عاطل، ومقيم بالدقهلية، وسبق اتهامه في قضية مخدرات، وبحوزته عدد 18 لفافة بلاستيكية بداخلها مخدر الهيروين، ومبلغ مالي 200 جنيه وهاتف محمول، وتواجده بدائرة القسم.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم تحرر محضر جنح قسم أول الغردقة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.