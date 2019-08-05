فوز عبدالعزيز مطر برئاسة غرفة شمال سيناء التجارية بالتزكية

أسفرت جلسة إجراءات تشكيل هيئة مكتب غرفة شمال سيناء التجارية، والتى انتهت بالتزكية عن فوز عبدالعزيز مطر برئاسة مجلس إدارة الغرفة لدورتها الجديدة 2019 - 2023.



كما فاز محمد سليم دويدار بمنصب النائب الأول لرئيس الغرفة، فيما حصد ناصر محمد مسلم منصب النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وفاز شريف مصباح بمنصب أمين صندوق الغرفة، وتيسير والى بمنصب أمين الصندوق المساعد، ومحمود الشعراوى سكرتيرًا عامًا للغرفة.



يذكر أن جلسة الإجراءات التى أدارها أحمد صابر الشريف، أكبر الأعضاء سنًا، وبحضور جميع أعضاء المجلس 14 عضوًا جاءت جميعها بالتزكية.



وكان وزير التجارة والصناعة دعا مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد لانتخاب هيئة المكتب.



وقد نص قرار وزير التجارة الأول على أن يتم دعوة مجالس إدارة الغرف التجارية بكل محافظات الجمهورية للانعقاد في موعد غايته 5 أغسطس 2019.



بينما نص القرار الثاني على أن يتم دعوة مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد يوم 19 أغسطس 2019 بمقر الاتحاد بالقاهرة.