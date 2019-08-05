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القبلة

الأزهر يدين تفجير معهد الأورام الإرهابي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:29 م
جريدة الدستور
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أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الأثيم، الذي وقع بمنطقة قصر العيني بالقاهرة، وأسفر عن وقوع عدد من الآبرياء بين قتيل وجريح.

وشدد الأزهر في بيان اليوم، على أن ارتكاب هذه الجريمة في مكان مزدحم بالآبرياء من أطفال ونساء ومرضى، وقبيل أيام من عيد الأضحى المبارك، وفي هذا الشهر الحرام، يكشف الوجه الحقيقي للجماعات الإرهابية، ويفضح كذب التصاقهم بالإسلام، مبينًا أن كل ما ترتكبه هذه الجماعات البربرية المتوحشة يخالف تعاليم الإسلام، ويتنافى مع مقاصده وفي مقدمتها حفظ النفس، بل هو خروج صريح علي كتاب الله وتعاليم الأديان قاطبة.

وأكد الأزهر، وقوفه إلى جانب كل مؤسسات الدولة المصرية في وجه الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب المصري إلا تكاتفًا وتماسكًا وإصرارًا على مواجهة الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره.

وذكر الأزهر أنه إذ يضرع إلى الله تعالى أن يخلص مصر وشعبها من عصابات القتل والتخريب والإرهاب الأسود فإنه يتقدم بخالص تعازيه وصادق مواساته لأسر ضحايا هذا الحادث الإرهابي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.
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