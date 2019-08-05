أسعار نفط الخليج بنهاية التعاملات اليوم الاثنين

تراجعت أسعار النفط بالنسبة للدول الخليجية خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، رغم تعرض أسعار برنت للتقلبات خلال الفترة الماضية؛ بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، بالإضافة إلى قرارات أوبك بخفض الإنتاج.



وتعمل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على إحداث توازن بين أسعار التداول بالبيع والشراء لبرميل النفط، وذلك من خلال اتخاذ قرارات جماعية إما بخفض الإنتاج أو زيادته.



ووفقًا لآخر تحديث لأسعار النفط في البورصات العالمية، سجل سعر النفط السعودي الخفيف 61.11 دولار للبرميل، بينما سجل سعر النفط الجزائري 61.29 دولار للبرميل، وسعر النفط الإمارتي 62.10 دولار للبرميل، وسعر النفط الكويتي 61.92 دولار للبرميل، وسعر النفط العماني 60.54 دولار للبرميل، وسعر نفط البصرة خفيف 63.13 دولار للبرميل.