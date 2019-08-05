ليتوانيا: الناتو تعامل مع طلعات للطيران الروسي في البلطيق

قالت ليتوانيا إن طائرات مقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي، الناتو، نفذت 14 طلعة الأسبوع الماضي، ردا على مناورات جوية لسلاح الجو الروسي بالقرب من حدود دول البلطيق.



وأفادت وزارة الدفاع الليتوانية اليوم الاثنين في فيلنيوس بأن طيران الناتو اضطر لتنفيذ طلعات تحذيرية كل يوم تقريبا، حتى أمس الأول، السبت، حيث ظهرت طائرات عسكرية روسية في الأجواء الدولية فوق بحر البلطيق، مما استدعى متابعة هذه الطائرات من قبل طائرات الحلف.



وفقا لبيانات وزارة الدفاع في ليتوانيا،فإن طائرات استطلاع وطائرات للإنذار المبكر ومقاتلات إضافة إلى طائرات نقل روسية حلقت في الأجواء التي تتوسط اليابسة الروسية ومنطقة كالينينجراد التي تحيط بها ليتوانيا وبولندا وبحر البلطيق.



وحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الليتوانية، فإن معظم الطائرات كانت تفصل خاصية التعريف الإلكتروني، أثناء عملية التحليق.



يشار إلى أن كلا من استونيا ولاتفيا وليتوانيا لا تمتلك مقاتلات حربية،مما جعل حلفاء هذه الدول في الناتو تقوم بتأمين المجال الجوي لهذه الدول منذ عام 2004.