بوتين يدعو إلى محادثات جديدة مع واشنطن بشأن الأسلحة النووية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة، يوم الإثنين، إلى بدء محادثات جديدة بشأن الأسلحة عقب انهيار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المتوسطة المدى المبرمة أثناء الحرب الباردة.



وانسحبت موسكو وواشنطن من المعاهدة، الجمعة، ما أثار مخاوف من بدء سباق تسلح جديد.



وقال بوتين في بيان: «لتجنب الفوضى التي ليس لها قواعد أو حدود أو قوانين، يجب علينا دراسة جميع احتمالات العواقب الخطيرة مرة أخرى، والبدء في حوار جديد دون أي غموض».

وتابع: «نحن مستعدون لذلك».



واتهمت موسكو واشنطن بإنهاء من جانب واحد المعاهدة التي تم التوصل إليها في 1987، ووقعها الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشيف.

وتحد المعاهدة من استخدام الصواريخ التقليدية والنووية التي يتراوح مداها ما بين 500 و5500 كلم.

واتهمت واشنطن وحلف شمال الأطلسي روسيا بتطوير صاروخ «9م729» الجديد، وتقول إنها تنتهك المعاهدة، إلا أن روسيا تقول إن مدى الصاروخ يقل عن 500 كلم.